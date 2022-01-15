На рынок выходит новый стильный кроссовер Chery (фото)

Стоимость новинки стартует от $31 000

Chery расширяет семейство популярного кроссовера Tiggo 7, который появился в портфеле компании в 2016 году, новой версией. Автомобиль с приставкой Pro в названии адресован жителям Бразилии и, в сравнении с другими вариантами, имеет свои особенности.

Он получил решетку радиатора с массивной окантовкой, как у Tiggo 7 Plus, которая визуально соединена с вытянутыми светодиодными фарами. Дневные ходовые огни расположены вертикально, а рядом с ними находятся противотуманки. Также появился новый передний бампер. Корма идентична другим представителям семейства. Отличия сводятся к наличию другого спойлера.

Кабина выглядит узнаваемой. В ее оснащение вошла цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным экраном, отдельный блок управления климат-контролем и мультируль с плоским дном. Отделка выполнена из кожи с контрастной прострочкой. В качестве декора выступают хромированные вставки. Особого шарма добавляет тонкая полоса, проходящая через переднюю панель и дверные карты, которая может подсвечиваться разными оттенками.

В движение новый кроссовер приводит 1,6-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 187 л.с., который работает в паре с семиступенчатым «роботом» и системой переднего привода. Стоимость новинки составит 31 000 долларов.