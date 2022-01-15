В музее техники в Ярва-Яани появился уникальный пикап РАФ

Музей техники под открытым небом в небольшом эстонском поселке городского типа Ярва-Яани не так давно пополнился интереснейшим экспонатом – РАФ-2909. Это пикап с двухрядной, 5-местной кабиной, специально созданный для «Олимпиады-80», сообщает Mike Motorov. Машина предназначалась для обслуживания спортсменов-велосипедистов.

В грузовом отсеке, который мог накрываться тентом, перевозились запчасти, а на заднем борту имелись крепления для транспортировки четырех полностью укомплектованных велосипедов. Интересно, что для доступа к спортивному инвентарю непосредственно из кабины на ее задней стенке сделали двустворчатую дверь.

Пару лет назад аналогичный пикап РАФ-2909 обнаружили в Армении. Оказывается, к Олимпийским играм 1980 года планировали изготовить 90 таких автомобилей. Более того, госзаказ также включал пять машин РАФ-2207 для сопровождения олимпийского огня (один из них сегодня демонстрируется в Рижском мотор-музее), 55 микроавтобусов РАФ-2203 для буксировки прицепов с парусными и гребными лодками, 15 микроавтобусов повышенного комфорта РАФ-2908 – с холодильником, телевизором, кондиционером и радиостанцией, 6 электромобилей РАФ-2911 и 10 передвижных медицинских лабораторий РАФ-2913.

И конечно же, нельзя не отметить 20 автопоездов в составе тягача РАФ-3407 и двух пассажирских прицепов – РАФ-9225 и РАФ-9226. Кстати, совсем недавно мы уже рассказывали о восстановлении одной из таких уникальных сцепок.