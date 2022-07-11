На рынок вышел новый электромобиль с пожизненной гарантией (фото)

China Evergrande Group запустила продажи нового электрокроссовера под названием Hengchi 5. Семейный электрокар первым в мире получил пожизненную гарантию на все детали, бесплатное техобслуживание, а также пять лет безвозмездного пользования интернетом 5G. Вместе с машиной производитель предоставил домашнюю станцию быстрой зарядки.

Несмотря на огромное количество «‎плюшек», стоимость пятиместного кроссовера вполне адекватная – 179 000 юаней (26 700 долларов). В настоящее время электрическая новинка доступна только на рынке Китая, но если ее продажи достигнут 1 млн экземпляров в год, то компания готова наладить ее поставки и в другие страны.

Электрокар выглядит стильно и современно. У него покатый кузов, узкая линия остекления, стреловидные светодиодные фары, выдающийся капот, бампер с массивным воздухозаборником, широкие колесные арки, контрастная крыша, крупные колеса и выдвижные дверные ручки. На корме можно отметить оригинальные по форме фонари и спортивный спойлер.

Hengchi 5 достигает в длину 4725 мм при колесной базе 2780 мм. Ширина и высота составляют 1925 и 1676 мм соответственно. В движение кроссовер приводит электромотор мощностью 204 л.с. и 345 Нм крутящего момента, который установлен на передней оси. Разгон с места до «сотни» занимает 7,8 секунды. Запас хода в 600 км обеспечивает батарея на 72,8 кВтч.

В салоне электрокросса на передней панели установлено три дисплея, два из которых имеют размер 10,25 дюйма, а третий – 14,6 дюйма. Также есть спортивный руль с плоским дном, слот для беспроводной зарядки смартфона и спортивные кресла. Помимо различных систем помощи водителю и ассистентов безопасности, в оснащение Hengchi 5 вошла система автономного вождения L2 под названием Hengchi H-Pilot.