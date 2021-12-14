На шасси Isuzu NPR в Украине установили интересную автовышку

Ровенское коммунальное предприятие «Горсвет» в рамках обновления материально-технической базы приобрело автовышку Socage T318. Эта первый автогидроподъемник итальянской марки Socage, который был установлен специалистами Кременчугского завода коммунальной техники «Альфатекс» на шасси грузовика Isuzu NPR.

Автовышка T318 имеет рабочую высоту подъема 18 м, горизонтальный вылет – 10 м и грузоподъемность корзины 250 кг.

Люлька поворачивается на 90 град. влево и на 90 град. вправо и при этом изолировано, что позволяет обслуживать линии электропередач под напряжением до 1000В. Управление осуществляется с двух пультов, расположенных на поворотной турели и непосредственно в самой корзине.

Отметим, что ассортимент автовышек Socage исчисляется десятками моделей – с высотой подъема от 9 до 100 м. Для их установки могут быть использованы шасси различных производителей: от легких моделей IVECO Daily и Renault Master, среднетоннажников MAЗ, Dayun, IVECO EuroCargo и Renault D-серии до машин тяжелого класса – IVECO Trakker, MAN TGS, Renault К-серии и Mercedes-Benz Actros.