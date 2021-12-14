В Европе начали испытывать водородный автобус Hyundai

Компания Hyundai начала активно продвигать свои водородные автобусы на европейский рынок. И тому пример недавняя поставка первой машины Elec City Fuell Cell для проведения ходовых испытаний в столице Австрии.

Столичная транспортная компания Wiener Linien сначала будет тестировать автобус без пассажиров, а с 10 января планируют вывести его на городские маршруты для полноценной эксплуатации. Кстати, прошлым летом эта венская компания в течение недели испытывала водородный автобус Solaris Urbino 12 Hydrogen.

Отметим, что Hyundai Elec City Fuell Cell появился еще в 2017 году. Это низкопольный автобус длиной 10 990 мм, рассчитанный на перевозку до 60 пассажиров. Машина укомплектована топливными элементами разработки Hyundai мощностью 180 кВт, двумя резервуарами по 169 л, в которых хранится 34 кг водорода под давлением 700 бар. В оснащение также входят литий-полимерная батарея емкостью 78,4 кВт и центральный электромотор ZF мощностью 180 кВт. По заявлению производителя, запас хода достигает 500 км.

Немаловажно, что старт ходовых испытаний Hyundai Elec City Fuell Cell по улицам Вены совместили с открытием первой водородной заправочной станции, которая сможет обслужить крупногабаритную технику – автобусы и грузовики. Сюда водород доставляется специальными автоцистернами, а затем с помощью компрессора сжимается до 350, 700 или 1000 бар. Более того, в 2022 году местные власти пообещали построить электролизный завод мощностью 2,5 МВт, который с 2023 году сможет обеспечивать город «зеленым» водородом.