Отличная альтернатива внедорожнику: на продажу выставили легендарный универсал Peugeot

Автомобиль оценили в 59 000 евро

Универсалы с высоким клиренсом и элементами внедорожного стиля пользуются популярностью не первое десятилетие. Подобные модели выпускались еще в 80-х годах прошлого столетия. Среди них и Peugeot 505 Break 4×4 Dangelх, который завоевал статус легендарного.

У поклонников таких моделей появился шанс приобрести одну из них. Представленный универсал 1985 года выпуска, но сохранился в отличном состоянии. На кузове и днище нет ни намека на ржавчину. Салон также выглядит превосходно. Пробег машины составил 111 022 км, что довольно немного, как для ее возраста.

Созданием этой модели занималась компания Dangel. Основой для нее стал универсал Peugeot 505 Break. От донора автомобиль отличается увеличенной колесной базой, что позволило установить в салоне третий ряд сидений, наличием системы полного привода и усиленной подвеской.

У конкретно этого экземпляра нет пластиковых расширителей крыльев. Неизвестно, их снял владелец, или они не входили в первичную комплектацию. При этом на крыше установлен массивный багажник, стальные диски обуты в шины Grabber A/T, а в багажнике есть полноразмерная запаска. Кузов имеет двухцветный окрас.

Под капотом грозного универсала находится четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 108 л.с. и 171 Нм крутящего момента, который сопряжен с системой полного привода. Оценили раритетную модель в 59 000 евро.