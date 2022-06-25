На тестах замечен семиместный минивэн Renault (фото)

Семейство Renault Kangoo в скором времени пополнится новой версией. Речь идет о семиместном минивэне с приставкой Combispace в названии.

Прототипы новинки проходят дорожные тесты, где и были замечены фотошпионами. Известно, что новому Kangoo досталась удлиненная на 400 мм колесная база. Это позволило инженерам компании разместить в салоне авто третий ряд сидений. В случае необходимости их можно легко демонтировать, превратив модель в фургон с грузовым отсеком объемом 3900 л.

Судя по снимкам, внешне Kangoo Combispace не отличается от пятиместной версии модели. Ему сохранили стандартные передние двери и сдвижные задние. По данным инсайдеров, также неизменными остались и силовые агрегаты. То есть новинка будет предлагаться с 1,3-литровым четырехцилиндровым бензиновым турбодвигателем мощностью 100 или 130 л.с., и 1,5-литровым дизельным мотором с отдачей 75 или 115 л.с.

Ожидается, что семиместному варианту достанется и полностью электрическая версия Renault Kangoo E-Tech Combispace. Ее будет приводить в движение электромотор на 122 л.с. Запас хода электрокара составит около 300 км. Представят новинку до конца текущего года.