Пять самых популярных новостей прошедшей недели

Прошла очередная неделя. За это время произошло многое. В частности, Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Однако это не единственные новости. Мы собрали для вас самые популярные публикации сайта autocentre.ua за прошедшие семь дней.

Начнем с того, что привлекло внимание самой большой аудитории. Украинские бойцы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ во время упорных боев захватили вражеский БМП-2 с дополнительным комплектом защиты 675-сб3КДЗ. Этот трофей очень ценен для исследований. Подробнее узнайте в нашей новости «ВСУ удалось захватить БМП-2 окупатнтов с уникальной защитой».

Страна богата талантливыми людьми, которые создают своими руками уникальные вещи. Сейчас много Кулибинов работает во благо армии, тем самым приближая нашу победу. К примеру, модернизируют реактивные системы залпового огня. Как вот эти ребята, о которых новость «Украинские военные собственноручно создают РСЗО».

На днях в Киеве был замечен интересный электромобиль южнокорейского производства – Daechang Danigo. Субкомпактная машина – длиной 2,3 м и шириной 1,2 м напоминает известный Renault Twizy. Она схожа не только дизайном, но и компоновкой салона – два сиденья (водителя и единственного пассажира) расположены один за другим. Об этом в нашей публикации «В Украине появился самый дешевый электромобиль».

На международной выставке вооружения “Eurosatory 2022”, которая проходила с 13 по 17 июня в Париже, на стенде Rheinmetall был представлен новейший десантный бронеавтомобиль Сaracal (“Каракал”). Машина разработана на базе Mercedes-Benz G-Class последнего поколения. Подробнее в новости «Новейший Mercedes-Benz G-Class превратили в десантный бронеавтомобиль».

На передовой особый спрос пользуются легкие маневренные автомобили вроде багги. Именно поэтому многие украинские специалисты начали создавать такой транспорт. Вот один из таких! «Для ВСУ создали тактическое баги “Мамай” – его отправляют в серию».

Как видите, самые популярные новости касаются в основном войны Украины с российскими захватчиками, потому что это самая болезненная часть нашего настоящего. Именно поэтому мы собрали все новости о борьбе Украины с врагом. Найти их можно в нашем разделе «Кроки до перемоги».