На тестах замечен странный прототип Mercedes-Benz C-class (фото)

Он получил шасси от внедорожника и каркас безопасности

Mercedes готовится выпустить на рынок новую модель. Ее прототипы уже выехали на тесты, где и попали в объективы фотошпионов. Выглядит тестовый мул довольно странно. У него кузов от W204 C-class, а шасси и дорожный просвет, как у внедорожника.

Эта нетипичная для немецкой компании модель похожа на творения тюнеров, которые предлагаются на вторичном рынке. Особенно непривычно смотрятся темные пластиковые накладки на колесных арках. Также внимание привлекают широкие боковые юбки, усиленные пороги и дополнительный светодиодная балка, установленная над лобовым стеклом.

На снимке кормы видна усиленная подвеска и измененная схема выхлопной системы. Стоит отметить и колесные диски разного дизайна. В общем модель выглядит шире и короче традиционного C-class. Полностью салон автомобиля в кадр не попал. Сквозь боковые стекла можно заметить каркас безопасности. Инсайдеры предположили, что под этим мулом находится одна из первых разработок на новой платформе MMA.

Также есть версия, что это ранний прототип следующего поколения кроссовера GLA или GLB. Он останется верен своему классу, но будет ориентирован на бездорожье. То есть он станет компактной альтернативой G-class. Согласитесь, было бы неплохо, если бы это оказалось правдой. Ведь модели с такими характеристиками в линейке производителя нет.