Suzuki анонсировала новый Baleno — премьера в конце февраля

Хэтчбеку подправили внешность и расширили список оснащения

Впервые новый Suzuki Baleno попался во время тестов осенью прошлого года. С того момента о хэтчбеке почти ничего не было известно. Сейчас же марка опубликовала официальные тизеры новинки.

В Suzuki автомобиль называют «Baleno новой эры» и этому, отчасти, есть объяснение. Хэтчбек заметно преобразился и теперь выглядит более «взрослым». У него новая узкая оптика и L-образные ходовые огни, широкая решетка радиатора. У задних фонарей теперь есть дополнительные секции, перетекающие на новую дверь багажного отделения.

Габариты новинки не разглашают. По некоторым данным, они остались прежними, а значит длина Baleno не превышает четырех метров. Размер колесной базы предшественника — 2520 мм.

Раскрывать интерьер новинки полностью не стали. Заявлено, что автомобиль первым в своем классе получил проекционный дисплей. Помимо этого также известно, что у Балено будет иное рулевое колесо и другая передняя панель. Тоже касается и блока управления климат-контролем. Экран системы мультимедиа переместили. Теперь он «парит» над передней панелью. Из-за этого пришлось передвинуть дефлекторы обдува.

О моторах обновленного Baleno распространятся также не стали. По некоторым данным, в движение новинку будет приводить 1,2-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель, мощностью 83 л.с. В пару ему положена механическая коробка передач. Кроме того, не исключено появление гибридной версии со стартер-генератором. В этом случае мощность ДВС составит 90 л.с.

Прием предварительных заявок на обновленный Suzuki Baleno в Индии уже открыт. Ожидается, что автомобиль представят до конца месяца. Предварительно озвучивается две даты — 10 и 23 февраля.