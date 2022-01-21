На тесты выехал электрический пикап Geely (фото)

Официально новинку представят до конца этого года

Китайские автопроизводители включились в борьбу в сегменте электрических пикапов. Своего первенца готовит компания Geely. Прототипы новинки, которая выйдет под маркой Farizon, уже выехали на тесты.

Фотошпионам удалось сделать несколько снимков электромобиля. Судя по опубликованным снимкам, передняя часть модели схожа по своей стилистике исполнения с кроссовером Geely Haoyue. Она получила аналогичную зауженную оптику со светодиодными элементами, широкий атлетичный капот и бампер с массивным воздухозаборником. Также видны угловатые зеркала заднего вида, внедорожный обвес и крупные колеса.

В салон шпионам тоже удалось заглянуть. В его оснащение вошло усеченное рулевое колесо, цифровая приборная панель и мультимедийная система с крупным экраном, который возвышается над передней панелью. Также стоит отметить крупные дефлекторы обдува и оригинальный джойстик. Известно, что конфигурация кабины двухрядная и рассчитана на пять человек.

Официальных данных о силовой установке и габаритах модели нет. Инсайдеры утверждают, что пока еще безымянный электропикап сопоставим с Toyota Hilux. То есть в длину он будет достигать 5300 мм. Презентовать новинку планируют до конца текущего года. О дате выхода на рынок сообщат позже.