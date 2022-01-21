Renault обновил свою самую доступную модель

Стоимость хэтчбека начинается от 10 000 долларов

Компактный хэтчбек Renault Kwid появился в линейке французского производителя в 2015 году. Это одна из самых бюджетных моделей компании и предлагается она на рынках Индии, Бразилии и Латинской Америки.

Модели изменили головную оптику на двухъярусную, установили новую решетку радиатора и модернизировали передний бампер. На корме появились фары с иным наполнением, а в бампер интегрировали светоотражатели. Ездит хэтчбек все также на 14-дюймовых колесных дисках, но им изменили дизайн. Чтобы улучшить внедорожные характеристики Рено Квид, ему увеличили дорожный просвет на 5 мм до 185 мм.

Салон модели также обновили. В его оснащение вошла приборная панель с цифровым спидометром и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном. В отделке использованы другие, более прочные материалы. Затронули изменения и моторную гамму. Двигатель хоть и остался прежним, но его сделали экономичнее и мощнее. Теперь 1,0-литровый SCe выдает 71 л.с. и 98 Нм, работая на газе. Бензиновый агрегат генерирует 68 л.с.

Автомобиль доступен в трех версиях: Zen, Intense и Outsider. Они отличаются оснащением, а также количеством электронных помощников водителю и ассистентов безопасности. Обновленный хэтч подорожал, но все равно остался самым доступным в линейке французского производителя. Его стоимость варьируется от 10 до 13 тысяч долларов.