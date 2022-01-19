На тесты выехала «заряженная» версия пони-кара Ford Mustang (фото)

Новинку покажут до конца 2022 года

Ford готовит обновление для своей культовой модели – спорткара Mustang. Прототипы уже выехали на дорожные тесты, где и попали в объективы фотошпионов. Конечно модель покрыта плотным камуфляжем, но даже сквозь него удалось рассмотреть ключевые изменения.

Судя по снимкам, автомобилю достал увеличенная решетка радиатора, модернизированные фары и задние фонари, а также обновленные бамперы. К тому же у модели расширены колесные арки, а на передних крыльях можно заметить вентиляционные отверстия. Ездит спорткар на 19-дюймовых колесных дисках с многоспицевым дизайном, которые обуты в шины Pirelli P Zero Nero и являются частью пакета GT Performance Package.

Опираясь на увиденные изменения, инсайдеры пришли к выводу, что перед нами не базовая версия модели, а высокопроизводительный вариант GT. Также на это указывает и громкий выхлоп двигателя V8, описанный шпионами. Если эта версия верна, то автомобиль получит более мощный задний стабилизатор поперечной устойчивости, тормозную систему с шестипоршневыми передними суппортами Brembo и сверхпрочные передние пружины.

Ожидается, что новый Mustang будет поставляться с 5,0-литровым двигателем V8, который дополнят электрической надстройкой или полноценным электромотором. Презентовать новинку намерены до конца текущего года, а на рынок она выйдет в конце 2023 или начале 2024-го.