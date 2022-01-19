MG HS: претендент в акции "Автомобиль года в Украине 2022" (видео)

Вновь представленный на украинском рынке бренд MG предложил украинским покупателям сразу несколько моделей. И кроссовер MG HS на данный момент является флагманом модельной линейке бренда.

История MG насчитывает более 100 лет, и за это время марка пережила многое. А началось все с дилерского и сервисного центра Morris Garages (“Автосалоны Морриса”), который был основан в 1910 году и был крупным и довольно успешным предприятием. Изначально Уильям Моррис не собирался выпускать автомобили, но говорят, что на это его сподвиг помощник, и в 1913 году увидела свет модель Моррис Оксфорд. Дело начало набирать обороты и так появился бренд MG.

Первыми в линейке были спортивные автомобили 14/28 и 18/80, а в 1928 году появляются легковые двухместные родстеры MG Midget. Эта машина оказалась знаковой для MG. На ней были завоеваны победы во многих автогонках, а гонщик Тацио Нуволари установил на ней рекорд средней скорости, продержавшийся аж до 1951 года. Да да, MG славилась своими спортивными автомобилями и именно они составляли подавляющую часть ее модельного ряда. Но несколько десятилетий спустя ситуация изменилась, а в 90-е годы фирма перешла под крыло BMW. Затем – в собственность китайского концерна SAIC. Именно с того времени, с 2007 года, и начинается новейшая история бренда. Часть производства возвращается в Великобританию, а модельный ряд начинает полностью трансформироваться.

MG HS модель новая, не имеющая предшественников. В облике модели воплощена концепция дизайна X-Motion, которая выражается в плавных и мягких линиях кузова. Наиболее характерный элемент экстерьера – это решетка радиатора с нарядным узором и немного вогнутая внутрь. Построен кроссовер на платформе SSA, а его габариты 4574 мм, 1876 мм, 1664 мм. Предлагается кроссовер с бензиновыми турбомоторами на выбор: младшие комплектации идут с 1.5T, а топовая с 2.0T.

Более подробно про MG ZS, про его интерьер, технологии, оснащение и комплектации смотрите в нашем видео: