На украинском рынке спецтехники появились грузовики новых марок

Известный отечественный Завод спецтехники «Техкомплект» в 2021 году не только увеличил объем производимой продукции, но и расширил номенклатуру выпускаемых моделей, в том числе за счет новых грузовых шасси.

Хитом продаж стали фирменные самосвалы «Кошмановец» – 4-тонные на шасси HDC (аналог GAZon Next) и 5-ти и 6-тонные на МАЗ-4371 и МАЗ-4381 соответственно. В 2021 году самосвальные кузова впервые начали устанавливаться на шасси азиатских марок – Foton и Dongfeng.

Здесь особо хочется отметить модель «Кошмановец» – TK-DF-CC на шасси Donfeng DFH 5120, которая благодаря особому запасу прочности может выдержать нагрузку до 9 т.

Среди автогидроподъемников, в том числе итальянской марки Сomet особой популярностью пользуются шасси IVECO Daily 70C16D c двухрядной кабиной. В прошлом году для 18-метровой автовышки Сomet впервые на «Техкомплект» использовали шасси марки JAC.

Кроме того, состоялся дебют еще одной новинки – 26-метрового автогидроподъемника на шасси Hyundai Mighty EX8.

Если говорить о грузопассажирской технике (аварийно-ремонтных мастерских, мобильных лабораториях и вахтовых автобусах), которая заняла 35% от всей выпущенной продукции «Техкомплект» в 2021 году, то она построена на базе машин самых разнообразных марок – Peugeot, Citroen, Opel, IVECO, Isuzu, JAC, МАЗ и HDC.

Автомобили скорой медицинской помощи помимо Peugeot и Citroen также примерили и базу Opel.

Бензовозная техника тоже порадовала широким ассортиментов. Около 24% всех продаж в 2021 году пришлось на 5,5-кубовую модель на базе МАЗ-4371 «Корнет». Около половины таких машин ушло партнерам – компаниям «УкрЕвроМАЗ», «Укравтокомплект» и «Тех-Транс».

На втором месте по популярности (20% продаж) идут бензовозы на шасси HDC (GAZon Next и ГАЗ-3309), JAC и Foton. Нельзя не упомянуть 4-кубовую модель на IVECO Daily и 10-кубовую на МАЗ-5340, с показателями продаж по 10%. В 2021 году «Техкомплект» впервые изготовил 8-кубовые бензовоз на шасси JAC и 11-кубовые на базе MAN и IVECO. Вся эта техника передана конечным клиентам для строительства дорог в рамках программы «Велике будівництво» – компаниям «Славдорстрой», «Автострада» и «Автомагистраль-Юг».

Отметим, что автотопливозаправщики с цистернами на 5 м куб. на шасси JAC, 11-кубовые на MAN, также 4-х и 11-кубовые на IVECO были изготовлены для компаний-партнеров – «Агсолко Украина», «МАН Трак энд Бас Юкрейн» и «Амако Украина».

В 2021 году Завод спецтехники «Техкомплект» впервые среди отечественных производителей выпустил автоцистерны с поперечным сечением типа «чемодан» с выпуклыми передними и задними стенками.

Кроме того, в ушедшем году наметился новый тренд на автотопливозаправщики с двухрядной кабиной – на шасси HDC («Белава-1503» GAZon Next, ГАЗ-С42R33), которые позволяют доставлять на удаленные объекты не только светлые нефтепродукты, но еще и бригаду рабочих.