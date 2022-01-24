Новости Volkswagen показал электровэн ID.Buzz со всех сторон: премьера совсем скоро

Официально новинку представят 9 марта

До премьеры Volkswagen ID.Buzz осталось меньше двух месяцев, но марка не теряет время зря. Чем ближе дата — 9 марта — тем больше информации выдает производитель. На этот раз нам показали видео, на котором два экземпляра вэна преодолевают путь от Ганновера до Барселоны. Там новинку подготовят к премьере.

Оба автомобиля на видео по-прежнему прикрыты камуфляжной пленкой, скрывающей очертания кузова. Единственное, что теперь можно рассмотреть детальнее — боковые окна первого ряда. Камуфляжную пленку с них сняли, по всей вероятности, для безопасности.

Боковые двери ID.Buzz — сдвижные. Такое решение позволит использовать вэн в коммерческом сегменте. Задняя дверь — подъемная. Линия проема разделяет линию задней оптики, которая, следуя последним тенденциям, выполнена сплошной.

Технические характеристики нового электровэна все еще держат в секрете. По некоторым данным, его укомплектуют силовой установкой отдачей 369 л.с. и батареей емкостью 111 кВтч. Последняя позволит вэну преодолевать до 600 км пути на одном заряде.