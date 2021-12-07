«АвтоКрАЗ» рассчитался по долгам и возобновляет полноценную работу

Сегодня «АвтоКрАЗ» шаг за шагом выходит из кризиса. Как отметил генеральный директор предприятия Роман Черняк в интервью для издания Кременчуцька газета, завод осваивает выпуск новой продукции – расширяет линейку автокранов и пожарных машин. Более того, был освоен выпуск геолокационных прицепов для горно-обогатительных комбинатов FERREXPO. Все это позволяет выходить на новые рынки cбыта – и тому наглядный пример партия шасси КрАЗ-6322 (6х6), которая нынешним летом ушла в Евросоюз.

Началось активное формирование портфелей заказов на 2022 год – уже сегодня он позволяет говорить о выпуске в следующем году до 1000 автомобилей. Сегодня автозавод выплатил все долги по зарплате за нынешний год и за январь-февраль 2020-го – порядка 101 млн грн. Предприятие огласило набор токарей, операторов станков с ЧПУ, электриков, сантехников, инженеров-технологов. Свежие кадры, а также передовое оборудование (тендеры на его закупку уже объявлены) помогут «АвтоКрАЗ» модернизировать производство и выйти на нормальный режим работы.