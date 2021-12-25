Не смартфоном единым: Huawei представил 500-сильный кроссовер

Новинку будут выпускать под брендом AITO

Крупнейший производитель электроники, компания Huawei представила гибридный кроссовер, который выйдет на рынок под маркой AITO. Этот бренд был создан совместно с дочерней маркой концерна Sokon Group — Seres.

Первенец нового бренда — кроссовер AITO M5 — получился 4770 мм в длину. Размер между осями — 2880 мм. Гибрид построен на базе дебютировавшего два года электромобиля Seres SF5. От базовой модели новинка отличается оригинальным дизайном кузова, уникальным интерьером и совершенно новой электроникой, разработанной Huawei.

В салоне новенького AITO M5 красуется огромный 15,6-дюймовый дисплей системы мультимедиа, работающий на базе Harmony OS.

Силовая установка AITO M5 состоит из двух электродвигателей (по одному на оси), совокупно выдающих 428 л.с. и 1,5-литрового бензинового турбодвигателя мощностью 125 л.с., выполняющего роль генератора. В топовой версии Performance отдача электродвигателей увеличена до 496 л.с. Для разгона от 0 до 100 км/ч такому кроссоверу в исполнении Performance необходимо 4,4 секунды.

В стандартном оснащении новинки числятся камера кругового обзора, сиденья с функцией массажи и вентиляцией, а также набор современных систем помощи водителю.

Старт продаж нового AITO M5 запланирован на 2022 год. За новинку будут просить 39 260 долларов.