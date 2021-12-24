Прошли испытания украинского колесного робота «Миротворец» (видео)
Отечественная компания КВП «Синергия» провела очередные ходовые испытания инновационной роботизированной колесной платформы «Миротворец». Отметим, что впервые широкой публике она была показана на военном параде в Киеве, приуроченном к 30-й годовщине Независимости Украины.
В ходе испытаний была смоделирована ситуация доставки медикаментов раненым в зону боевых действий. На тесте эффективное дистанционное управление платформой проводилось на расстояния 2000 – 2300 м. Благодаря стабилизаторам камеры и тепловизора оператору легко было руководить машиной на высокой скорости – до 35 км/ч. Отметим, что расчетная максимальная дальность управления достигает 5000 м.
Наличие электротрансмиссии делает платформу бесшумной и незаметной для вражеских тепловизоров. Постоянный полный привод 8х8 позволяет уверенно преодолевать бездорожье – рвы шириной до 1000 мм и подъемы крутизной до 60%. «Миротворец» разворачивается на 360 град. буквально на месте. Грузоподъемность колесного робота составляет 500 кг.
Это позволяет его использовать и для перевозки раненных, и для доставки различных грузов, и как носителя легкого боевого модуля, для боевого расчета ПТРК, разведки, а также для разминирования.