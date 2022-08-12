Недорогой кроссовер Mitsubishi подвергли первому обновлению (фото)

Mitsubishi Xpander Cross вышел на рынок почти три года назад. Так как семейный кроссовер визуально уже немного устарел, компания провела первый масштабный фейслифтинг.

Обновленная модель выглядит агрессивнее предшественника. Она получила широкую решетку радиатора, высокий капот, двухэтажные светодиодные фары и большой спойлер на крыше. Подчеркивают стильный образ автомобиля выраженный пластиковый обвес и двухцветные 17-дюймовые легкосплавные диски.

Xpander Cross 2023 предложат в пяти- и семиместной конфигурациях. В оснащение салона вошла 8-дюймовая цифровая приборная панель и новая мультимедийная система с 9-дюймовым экраном. Управление системой климат-контроля осуществляется с помощью сенсоров, а не старомодных ручек.

В движение кроссовер приводит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 103 л.с. и 141 Нм крутящего момента, который сопряжен с пятиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Цена на новинку стартует от 20 000 долларов.