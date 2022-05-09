Эстонские волонтеры помогут ВСУ внедорожниками (фото)

Помимо правительства Эстонии, поддержку Вооруженным силам Украины оказывают и простые граждане этой страны. Так, волонтеры организации United Delivery Mission MTÜ подготовили к отправке в нашу страну новую партию мощных внедорожников.

Как сообщило издание Delfi, машины выехали из города Тарту и направляются в Украину. Внедорожники перекрасили и оснастили всем необходимым для их использования в зоне боевых действий.

«Наша гражданская инициатива работает на постоянной основе. Все, что мы собрали, будет отправлено украинским защитникам на передовую. Мы будем продолжать поддерживать Украину, пока не закончится война», — заявили в организации.