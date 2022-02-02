Nio начала сборку электрокаров с запасом хода 1000 километров

Снимками предсерийных образцов поделился сам производитель

Nio, специализирующийся на выпуске электромобилей, поделился снимками готовых прототипов своей новой серийной модели — седана ET5. Несколько автомобилей запечатлели на производственной линии завода в Хэфэйе, Китай.

В продажу новая модель с запасом хода 1000 км поступит осенью 2022 года. Изначально автомобиль смогут купить только китайские клиенты стартап-компании, после чего его предложат и европейцам.

Nio ET5 — это вторая модель производителя, на которую объявлен прием предзаказов. До этого стартап предлагал только электроседан ET7. В движение новинку приводит двухмоторная силовая установка суммарной мощностью 489 л.с. Для ускорения от 0 до 100 км/ч электрокару необходимо всего 4,3 секунды. Запас хода зависит от емкости батареи. Производитель предлагает три варианта на выбор — 75 кВтч, 100 кВтч и 150 кВтч. Они способный обеспечить запас хода 550,700 и 1000 км соответственно.

У Nio огромные амбиции. Марка рассчитывает подвинуть с пьедестала Теслу Илона Маска, и уже к 2025 году выйти на рынки 25 стран. В 2022 году автомобили Nio будут предлагать в Швеции, Дании и Нидерландах.