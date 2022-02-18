Nissan готовит два электрических седана — что известно

Тизерами новинок поделился сам производитель

Nissan готовит два новых электрических седана. Обе модели будут отличаться друг от друга, более того у них даже шильдики будут разными. Один предложат под маркой Nissan, второй — Infiniti.

Подробной информации о «батарейных» седанах нет. Единственное, что опубликовали — несколько затемненных промофото. На них отчетливо видны силуэты и светящиеся шильдики новинок.

Оба седана мы уже видели. Электрокар Ниссан похож на концепт Chill-Out, представленный в 2021 году. Ну а модель от Инфинити раньше показывали в ролике, посвященном стратегии развития марки до 2030 года.

Электромобиль Infiniti / Электромобиль Infiniti

По некоторым данным, оба перспективных электрокара будут предлагать исключительно на североамериканском рынке. Для их производства Nissan модернизирует завод в городе Кантон (штат Миссисипи). Серийное производство новинок начнется в 2025 году.