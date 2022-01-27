Nissan готовит компактный электромобиль для рынка Европы – первое фото

Он заменит хэтчбек Micra в линейке производителя

На официальном сайте компании Nissan появился затемненный тизер новой модели, которая заменит в линейке производителя компактный хэтчбек Micra. Известно, что новинка присоединится к электромобильному сегменту, а ключевым рынком ее сбыта станет Европа.

Судя по изображению, электрокар получил укороченный капот и круглую светодиодную оптику, соединенную между собой тонкой полосой. Также виден крупный логотип марки и традиционные зеркала заднего вида. По данным производителя, в основу модели ляжет модульная платформа CMF B-EV, которая была разработана концерном Stellantis специально для компактных электромобилей.

Несмотря на то, что разработкой преемника Micra занимались специалисты компании Nissan, ее проектировка и выпуск будут возложены на Renault. Производство наладят на заводе ElectriCity, который находится во Франции. По данным инсайдеров, новинка получит собственное имя, которое раскроют в ближайшее время. Также позже производитель пообещал опубликовать технические детали модели и сроки выхода на рынок.