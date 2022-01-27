Новинка Посмотрите на единственный родстер Mitsuoka, право купить который разыграют в лотерею

Стать владельцем уникального автомобиля можно за 86 145 долларов

Mitsuoka Motor, которая специализируется на ретроконверсиях серийных автомобилей, выпустила уникальный родстер Rock Star. В период 2019-2021 год было собрано 200 таких автомобилей. Все они предназначались для японского рынка и были построены на базе праворульной Mazda MX-5.

Еще один родстер датируется 2022 годом. От всех остальных его отличает левое расположение руля. В качестве основы для него специалисты Mitsuoka Motor использовали MX-5, но в канадской спецификации. Уникальный автомобиль получил название Rock Star 2.0 LHD Only1 Special. Право купить его разыграют в лотерею.

Заявки на участие в розыгрыше единственного леворульного родстера Mitsuoka Rock Star 2.0 LHD Only1 Special начнут принимать 28 января. Когда число желающих перевалит за сотню, устроят лотерею. Победитель и получит право купить автомобиль. Уникальный ретрородстер обойдется ему в 86 145 долларов. Итоги подведут в конце февраля.

Rock Star 2.0 укомплектовали 2,0-литровым бензиновым двигателем, выдающим 184 л.с. На остальные 200 автомобилей устанавливался 1,5-литровый мотор мощностью 132 л.с. Отметим, что 201 экземпляр модели создали в честь успешного завершения выпуска предыдущих Rock Star.