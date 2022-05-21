Nissan и Mitsubishi выпустят электромобиль за 18 000 долларов

Рыночная премьера электрического мини-хэтчбека Nissan Sakura/Mitsubishi eK Cross EV запланирована на лето 2022 года

Nissan и Mitsubishi совместными усилиями разработали крошечный электрический хэтчбек. Он выйдет на рынок под двумя марками — Nissan Sakura и Mitsubishi eK Cross EV. Помимо шильдиков электромобили будут отличаться только оформлением передней части.

Обе модели построены на одной платформе и используют один электродвигатель — установленный на передней оси 64-сильный MM48. Батарея — литий-ионная емкостью 20 кВт•ч. Запас хода — 180 км в городском режиме. От обычной бытовой розетки она заряжается до полной емкости за 8 часов. Экспресс-зарядка позволяет пополнить батарею от 0 до 80% всего за 40 минут.

У ездовой электроники четыре режима: Normal, Eco, Sport и e-Pedal (ускорение и замедление осуществляется только работой с педалью газа). Также оба автомобиля получили функцию контроля сцепления. В стандартном оснащении светодиодные фары и 14-дюймовые колесные диски. За доплату доступны диски диаметром 15 дюймов.

Прием предзаказов на электрохэтчбеки уже объявлен. Желающим приобрести Nissan Sakura придется выложить от 18 250 долларов, Mitsubishi eK Cross EV — от 18 760 долларов. Поставки электромобилей на рынок стартуют летом этого года.