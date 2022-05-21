Mercedes-Benz переориентируется на роскошь

Марка основала новый бренд «эксклюзивных коллекционных автомобилей» — Mythos

Mercedes-Benz объявил о создании новой марки, под которой на рынок выйдет линейка автомобилей для «самых преданных энтузиастов и коллекционеров Mercedes-Benz». Как сообщается, бренд Mythos займется производством небольших «эксклюзивных» моделей и в семейной иерархии компания будет стоять выше Maybach.

«Первенцем» Mythos будет спидстер с открытой крышей на базе нового Mercedes-AMG SL. На рынке он составит конкуренцию аналогичным моделям Aston Martin, Ferrari и McLaren.

В Mercedes-Benz рассчитывают, что новое эксклюзивное семейство позволит увеличить продажи автомобилей премиум-класса к 2026 году на 60% относительно 2019 года. По словам генерального директора компании Ола Каллениуса, сосредоточив внимание на своих самых роскошных продуктах с самой высокой маржой, Mercedes-Benz стремится «обеспечить высокий финансовый результат даже в более сложных рыночных условиях». К середине десятилетия марка стремится к операционной марже в 14%. Для достижения этой цели 75% инвестиций направят на разработку суперпремиальных машин.

Как заявили в Mercedes-Benz, отныне компания сосредоточится на трех основных категориях автомобилей: супер роскошных, премиальных и дорогих версиях моделей начального уровня. К этой категории причисляют все модели AMG и Maybach, топовые версии электромобилей EQ-семейства, Mercedes-Benz S-класса, Mercedes-Benz GLS, производные Mercedes-Benz G-класса и лимитированные издания.

Уже в 2023 году в дилерские центры поступит электрический кроссовер Mercedes-Maybach EQS. Его анонсировали на прошлогоднем автосалоне в Мюнхене. Также в планах версия Maybach SL и новое купе Maybach, которое, по всей вероятности, будет основано на грядущем AMG GT. Также в следующем году обещают Mercedes E-Class нового поколения, а в 2024 году на рынок выйдет Mercedes-Benz EQG — электрическая версия G-класса.

Что касается линейки начального уровня, то ее сократят с семи до четырех моделей. Правда они станут более технологичными. Какие из них снимут с производства не уточняется.