Nissan Juke превратился в гоночный внедорожник

Кроссовер разработан в гоночного Datsun 240Z, победившего в East African Safari Rally 1971 года

Nissan воплотил в металл прошлогодний виртуальный концепт Juke Rally Tribute, созданный по мотивам гоночного Datsun 240Z. «Гоночный внедорожник» построен на основе серийного Juke Hybrid.

От базового кроссовера он отличается увеличенными дорожным просветом, усиленной длинноходной подвеской и внедорожными шинами Goodyear Wrangler. Также ему достались расширители колесных арок на болтах и черный капот с двумя прожекторами. В багажном отделении установили два запасных колеса, но для этого пришлось демонтировать стекло багажной двери.

В салоне на принадлежность в когорте «гонщиков» указывают гоночные «ковши» с четырехточечными ремнями безопасности, система пожаротушения и интеркомом для связи водителя и штурмана. Обод рулевого колеса и рычаг гидравлического ручного тормоза обшили алькантарой. За спинками передних сидений установлен полукаркас безопасности.

Под капотом у гоночного Nissan Juke Hybrid без изменений — стандартная гибридная силовая установка, на базе 1,6-литрового атмосферного двигателя отдачей 94 л.с. и 148 Нм крутящего момента. Также в нее входят 49-сильный электромотор (205 Нм), 15-ваттный стартер-генератор и установленная в подполье багажного отделения батарея с водяным охлаждением емкостью 1,2 кВт•ч. Коробка передач — трехвальная, с кулачковыми муфтами, без синхронизаторов и сцепления.