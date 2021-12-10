Nissan Patrol 2022: огромный внедорожник сделали технологичнее и комфортнее

Помимо базовой версии внедорожник получил и особую, посвященную 70-летнему юбилею

Nissan в очередной раз обновил внедорожник Patrol, актуальное поколение которого выпускается с 2010 года. Сама же модель появилась на рынке в 1951-ом и вот уже на протяжении 70 лет пользуется невероятным спросом среди поклонников марки.

Назвать этот рестайлинг масштабным сложно, так как автомобилю только подкорректировали внешность и оснащение салона, а вот техническую сторону трогать не стали. Модель получила переработанную решетку радиатора с вертикальными хромированными штрихами и оптику с модернизированной графикой. В кабине появилась новая передняя панель, которая по своей стилистике напоминает ту, что используется у Armada.

Также в комплектацию внедорожника включена современная мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном, новый блок управления климат-контролем и дисплей для задних пассажиров диагональю 10,1 дюйм. К тому же появились новые варианты отделки. Помимо базовой версии, производитель предложил специальную с приставкой 70th Anniversary в названии.

Она адресована жителям стран Ближнего Востока и внешне отличается от базовой особыми 20-дюймовыми колесными дисками, а также специальными шильдиками на передних крыльях и воздуховодах. Салон такой версии отделан красной кожей и алькантарой. В движение рамный внедорожник приводит 4,0-литровый двигатель V6 мощностью 675 л.с. или 5,6-литровый мотор V8 с отдачей 400 л.с. Оба агрегата работают в паре с 7-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.