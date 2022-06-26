Новая Honda Accord уже на подходе (фото)

Одиннадцатое поколение Honda Accord намерены представить в начале 2023 года, а пока на тесты выехали первые прототипы модели.

Тестовые мулы полностью покрыты плотным камуфляжем, но даже сквозь него удалось рассмотреть часть изменений. Седан останется узнаваемым, но получит увеличенную решетку радиатора, тонкие светодиодные фары, более плоский капот и модернизированный бампер. Также более коротким кажется передний свес.

Изменения затронут и корму. Здесь на смену С-образным фонарям придут более тонкие линзы. Также иначе выглядит бампер. На боковых дверях видны фальшивые накладки, поэтому можно предположить, что у них немного изменится архитектура или появятся оригинальные выштамповки.

Габариты нового Honda Accord вряд ли изменятся, так как колесная база выглядит как у актуальной модели. Информации о силовой установке пока нет. Ожидается, что седан будут предлагать с бензиновыми моторами и гибридным агрегатом. Презентуют новинку после нового CR-V Hybrid.