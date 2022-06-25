Российский АвтоВАЗ замахнулся на 800 тысяч автомобилей в год

Объема производства в 500 тысяч машин в год концерн рассчитывает достичь уже в 2023 году

В 2023 году АвтоВАЗ рассчитывает увеличить производство автомобилей до 500 тысяч единиц. Насколько осуществимы эти планы в свете, введенных против России, экономических санкций покажет время. Но громкие заявление со стороны руководства концерна раздаются уже сейчас. В перспективе, хотят довести годовой объем производства до 800 тысяч единиц.

Напомним, что в санкционный список Европейского Союза и США российский концерн попал одним из первых. Уже в начале марта остановились конвейеры заводов в Тольятти и Ижевске. Основной завод концерна простоял почти всю весну. Возобновить производство удалось только 8 июня. Единственной моделью, которую сейчас производят стала упрощенная Lada Granta.

В то же время площадка Лада Ижевск, где собирали Весты, по-прежнему не функционирует. До конца 2023 года ситуация не изменится. Все еще ищут поставщиков автокомпонентов, которые стали недоступны после ухода из России целого ряда европейских и американских компаний.

Запустить завод в Тольятти планируют до конца лета. Как и Lada Granta, производимые здесь Lada Largus, Niva Legend и Niva Travel будут выходить в «антикризисных» комплектациях. Смогут ли привлечь внимание россиян автомобили без подушек безопасности, ABS, ESP и некоторых элементов комфорта, остается загадкой. Не стоит забывать, что российское правительство разрешило производить автомобили с моторами Евро-0.