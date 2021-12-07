Новая Mazda3 получила 253-сильный мотор и полный привод

Ценник на новинку стартует от 21 000 долларов

Компактный седан и хэтчбек Mazda3 для рынка США обновили до 2022 модельного года. Семейство модели пополнилось новой специальной версией Carbon Edition. Также новинка получила уникальный цвет для кузова Platinum Quartz Metallic, который будет доступен для комплектаций S Select, S Preferred, S Premium, Turbo и Turbo Premium Select.

Отличить спецверсию от стандартного варианта модели можно по темно-серому оттенку кузова Polymetal Grey и черным 18-дюймовым колесным дискам с особым дизайном. Также в темном цвете выполнены крышки боковых зеркал и антенны. В оснащение обновленной Mazda3 включена аудиосистема с 12 динамиками Bose, сиденья с электрорегулировкой, люк с электроприводом и боковые зеркала с функцией памяти.

Салон версии Carbon Edition отделан премиальной красной кожей. Седан и хетчбэк поставляются с 2,5-литровым бензиновым двигателем Skyactiv-G мощностью 189 л.с. и 252 Нм крутящего момента, который сопряжен с шестиступенчатой автоматической коробкой переда и системой переднего привода.

Базовый вариант Мазда3 комплектуется 2,5-литровым двигателем Skyactiv-G с отдачей 158 л.с. (200 Нм). Также доступна его турбированная версия на 253 л.с. и 434 Нм. Этот мотор работает в паре с системой полного привода. Стоимость новинки варьируется в пределах от 21 00 до 31 000 долларов.