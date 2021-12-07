Обнаружен огромный источник лития для электромобилей

Планируют добывать до 600 000 тонн в год

В настоящее время самыми распространенными аккумуляторными батареями для электромобилей являются литий-ионные. Но этих земельных ресурсов не так много и их добыча довольно затратная, поэтому автопроизводители ищут более экономичные варианты. Однако недавно в озере Солтон-Си, расположенном в Калифорнии, было обнаружено столько лития, что можно покрыть потребности целой страны.

Озеро появилось в 1905 году в результате разлива реки Колорадо. Его площадь составляет 889 кв. км. По данным Министерства энергетики США, в водоеме обнаружены огромные геотермальные залежи лития. Если говорить в цифрах, то ежегодно можно добывать около 600 000 тонн данного вещества. Об этих залежах знали давно, но раньше их добыча была экономически невыгодной.

Теперь правительство страны нашло способ, как правильно добыть ископаемое и при этом не понести большие финансовые потери. Все дело в том, что в Солтон-Си литий находится во взвешенном состоянии в горячей жидкости, и его гораздо легче добывать. В этом районе уже запущено одиннадцать станций и на этом останавливаться не планируют. К тому же неподалеку строится геотермальная электростанция.

Инициатором развития проекта является Controlled Thermal Resources, инвестиции в который вкладывает General Motors. Ведь добыча лития в Калифорнии позволит существенно нарастить производство электрокаров и удешевить их. Ведь сейчас большая часть этого химического элемента поставляется из Австралии, Китая, Боливии, Чили и Аргентины.