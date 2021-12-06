Новая практичная модель Toyota просочилась в сеть перед премьерой

Семейство полноразмерных минивэнов представят 8 декабря

За два дня до премьеры в сети рассекретили внешность полноразмерных минивэнов Noah/Voxy четвертой генерации. Их снимки опубликовал неизвестный, который сфотографировал рекламный буклет с изображением новинок.

Судя по фото, Noah/Voxy сохранит узнаваемую внешность, в том числе и двухобъемный кузов с коротким капотом. Фирменной «изюминкой» вэна останется высокая крыша и вертикальные бока, при этом пластика панелей более сложная. В числе особенностей значатся зауженные фары у Noah и двухъярусные у Voxy.

Основой семейства нового поколения стала модульная платформа TNGA. Информация о силовых установках появится 8 декабря во время официальной премьеры.

Третье поколение Noah/Voxy встало на конвейер в 2014 году. В движение автомобиль приводит 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 152 л.с., работающий в паре с вариатором. Кроме того, покупатели могли выбирать вэн с гибридной силовой установкой на базе 1,8-литрового двигателя, выдающего 99 л.с. и электромотора отдачей 82 л.с. На рынке актуальный Noah/Voxy доступен в семи- и восьмиместной версиях с передним или полным приводом.