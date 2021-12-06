Volkswagen готовит свой самый большой внедорожник – первые фото

Автомобиль представят весной 2022 года

В модельной линейке компании Volkswagen в скором времени появится новый внедорожник. Он станет самым большим представителем марки в данном сегменте, превзойдя по габаритам актуальный VW Atlas и Talagon.

Закамуфлированные прототипы пока еще безымянной новинки были замечены на тестах. Экстерьер автомобиля выполнен в стилистике Range Rover, что довольно неожиданно. Среди деталей можно выделить практически вертикальную переднюю часть и корму, пологую крушу с крупным спойлером на конце. Широкие колесные арки и крупные колеса добавляют внедорожнику брутальности.

Сквозь маскировку можно рассмотреть узкую светодиодную оптику и крупную решетку радиатора с горизонтальными ламелями. Боковая оконная линия немного приподнимается вверх, придавая модели динамики. На крыше установлены рейлинги и небольшой «плавник» антенны. Ожидается, что в оснащение немецкого внедорожника Фольксваген войдет современная цифровая приборная панель, мультимедийная система, адаптивный круиз-контроль и панорамная крыша.

Известно, что в основу новинки ляжет та же платформа, что и у Volkswagen Atlas. В движение его будет приводить 2,0-литровый турбомотор мощностью 186 л.с. Также ожидается версия с 2,5-литровым турбомотором на 300 л.с. Сочетаются агрегаты с автоматической трансмиссией и системой полного привода. Официальный дебют модели запланирован на весну 2022 года.