Новая Skoda Superb 2023 попала в объективы фотошпионов

Skoda продолжает тестировать новое поколение Superb. Впервые тестовый мул попал в поле зрения фотошпионов в сентябре 2021 года. С тех пор о новинке ничего не было слышно, но на днях им вновь удалось сделать снимки закамуфлированного прототипа.

Автомобиль на фото выглядит довольно узнаваемым и на первый взгляд кажется, что марка обновила у популярной модели только бамперы. Но это вовсе не так. Если присмотреться внимательно, то становится понятно, что Skoda использует на муле кузов от предыдущего поколения Superb. Так что судить о внешности будущей новинки пока рано.

Однако поклонникам данной модели расстраиваться не стоит, так как инсайдерам удалось выяснить некоторую информацию. В основу Skoda Superb 2023 ляжет та же платформа, что и у нового VW Passat. Автомобиль будет выполнен в новом языке дизайна марки «Modern Solid». Его мы могли видеть на актуальной Octavia.

Модели обещана широкая моторная гамма, которая будет включать бензиновые, дизельные и гибридные силовые агрегаты. Последние позволят проезжать на электротяге до 100 км, что более чем достаточно для повседневных нужд большинства водителей. А вот полностью электрических вариантов не предвидится.