У электромобилей Tesla обнаружили новый дефект: не работает климат-контроль

Пока поломка замечена у моделей Model Y и Model 3

Различные поломки и дефекты стали для электромобилей Tesla обыденным делом. Их обилие заставляет нас удивляться все меньше и меньше. На этот раз проблема коснулась климат – контроля. Он отказывается работать при низких температурах. Пока проблема, носящая уже массовый характер, коснулась двух моделей — Model 3 и Model Y.

Первым ее заметил владелец электрокара из Канады. Мужчина отметил, что он выбрал именно Tesla Model Y потому, что производитель уверял его, что это лучший автомобиль для холодного климата. Однако, каково было его удивление, когда во время очередной поездки Тесла отказалась включать климат-контроль. Электромобиль отправили на сервис.

Ремонт теплового насоса занял около месяца и когда электрокар вернули хозяину уже была весна. Проблема с климат-контролем решилась сама собой, но с наступлением осени ситуация повторилась. Мужчина снова обратился в сервис и на этот раз его Model Y заменили датчики в системе отопления.

В очередной раз с той же проблемой ему пришлось ехать в сервис уже в декабре, но решили ее ненадолго. Через некоторое время климат-контроль снова перестал работать. После этого ломучая Тесла еще несколько раз была в ремонте, но сделать так ничего и не удалось. Все эти поломки и суммарно 39 дней проведенных в сервисе заставили мужчину задуматься о возврате к автомобилю с ДВС.

Такая же проблема возникла еще у нескольких владельцев Tesla, проживающих в Северной Америке и Финляндии, где температура воздуха опускается до – 40. А пока владельцы электромобилей ездят на сервисы в поисках решения, Тesla молчит.