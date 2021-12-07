Новейшего соперника Mercedes S-class от Hyundai показали на живых фото

Седану достались пятиугольная решетка радиатора и тонкие двойные фары

Премьера Genesis G90 следующей генерации состоялась в конце ноября, но тогда марка не стала показывать седан, ограничившись отдельными снимками. Сейчас же его можно рассмотреть со всех сторон благодаря живым фото, которыми поделился The Korean Car Blog.

Новый флагманский седан в Genesis описывают как «наиболее элегантную интерпретацию философии Athletic Elegance». G90 получил пятиугольную радиаторную решетку Crest Grille с трехмерным рисунком и фары Two-Line, выполненные по технологии массива микролинз. Их называют самыми тонкими в модельном ряду марки.

Об изменениях со стороны технической части ничего неизвестно. По предварительным данным, седан лишится 5,0-литрового двигателя. Его место займет 3,5-литровый V6, выдающий 380 л.с. и 530 Нм. В пару последнему предусмотрена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод — полный. Таким двигателем комплектуются и другие модели Genesis. Например, G80, GV70 и GV80. Ожидается, что кроме вариантов с ДВС появится еще и электрическая версия с двухмоторной силовой установкой, выдающей 490 л.с. и 700 Нм.