Suzuki Jimny превратили в маленький Гелендваген (видео)

Авторство такого невероятного перевоплощения принадлежит тюнинг-ателье Brabus

Кузовное ателье Brabus, известное своими доработками автомобилей немецкого концерна Daimler AG, решило немного поэкспериментировать с Suzuki Jimny. Маленький внедорожник претерпел ряд изменений и теперь больше напоминает Mercedes-Benz G-Class. Правда, размеры автомобилей несопоставимы.

Jimny достался уникальный обвес и радиаторная решетка с вертикальными ребрами в стилистике Гелендвагена. От моделей AMG автомобилю достался усиленный бампер, доработанная выхлопная система и колесные диски.

В салоне маленького внедорожника новые обитые кожей сиденья. На потолке «звездное небо», хорошо известное многим по автомобилям Rolls-Royce.

Об изменениях со стороны технической части ничего не известно. Скорее всего ее оставили не тронутой. В Японии Suzuki Jimny комплектуется трехцилиндровым 660-кубовым турбированным двигателем, способным развивать 64 л.с. Внедорожник также доступен с 1,5-литровым атмосферным двигателем, мощностью 102 л.с. В пару моторам предусмотрена механическая или четырехдиапазонная автоматическая коробка передач.

Основным плюсом японского Гелика называют компактные размеры. Это позволит легко парковать внедорожник даже на узких улочках больших городов.