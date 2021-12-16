Новинка Новейшие грузовики MAN TGM и TGS получили в Украине еще одну профессию

На днях отечественная компания «Веолия Украина», один из лидеров в сфере перевозки и переработки бытовых отходов, приобрела новейшие мусоровозы. Это две машины с кузовными надстройками известного турецкого производителя Hidro-Mak – c бункерами объемом 11 и 20 кубометров.

В качестве шасси использованы модели последнего поколения MAN Truck Generation. Автомобили поставил официальный дилер MAN Truck & Bus в Украине – компания «Аванти Груп».

Более компактный мусоровоз имеет шасси MAN TGM 15.250 колесной формулы 4х2, рассчитанное на полную массу 16 000 кг. На нем установлен турбодизель D08 (Евро 5) мощностью 250 л. с. (1050 Нм) и автоматическая 12-ступенчатая коробка передач MAN TipMatic 12.12OD.

Что же касается машины с 20-кубовым бункером, то в ее основе уже лежит шасси MAN TGS 26.320 (6х2). Здесь уже установлена третья подкатная ось, которая сделана поворотной для улучшения маневренности.

Такое шасси выдерживает полную массу в 28 000 кг и комплектуется двигателем D20 (Евро 5) мощностью 320 л. с. и максимальным крутящим моментом 1600 Нм. 12-ступенчатая АКП MAN TipMatic оснащена дополнительной функцией «раскачки с места», что очень актуально при эксплуатации в зимнее время.

Оба автомобиля укомплектованы прочными стальными бамперами, разделенными на три секции, что облегчает их замену в случае повреждения. Кроме того, мусоровозы оснащены еще и камерой заднего вида.