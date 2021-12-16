В Киеве показали газовые автобусы на замену старым маршруткам

Сегодня, 16 декабря в Киеве перед зданием мэрии прошла презентация пяти низкопольных автобусов зарубежного производства. Эти машины предоставил частный перевозчик из южного региона. Всего к январю на столичные маршруты №№ 191, 417 и 573 планируется запустить 29 подобных автобусов, которые заменят отслужившие свое маршрутки «Рута» и «Богдан».

Как отметил заместитель председателя КГГА Константин Усов, все эти автобусы удовлетворяют новым стандартам, предъявляемым к столичным перевозчикам. Здесь не будет «музыкального и светового загрязнения», появятся камеры наблюдения снаружи и внутри, а также система подсчета пассажиров.

Все бы хорошо, только вот представленные автобусы тоже уже далеко не новые. Так, два ярко-красных низкопольника малоизвестной у нас австрийской марки Graf & Stift, бывшей дочерней компании MAN, являют собой машины Lion’s City NL273LPG, работающие на сжиженном газе и выпущенные в 2009 году.

Рядом стояли примерно такие же, но зеленого цвета машины. Это тоже MAN, только уже модель NL243CNG, т. е. на сжатом газе. Данные машины были выпущены в 2006 году на заводе уже несуществующей немецкой компании Goppel, которая активно сотрудничала в свое время с MAN.

И наконец, настоящим эксклюзивом для киевлян стал 12-метровая машина французского производителя Heuliez – модель GX 317 GNV, изготовленная аж 15 лет назад. Она построена на шасси Irisbus и оснащена двигателем IVECO на природном газе.

По словам заместителя градоначальника, всего в 2022 году под новые конкурсы в Киев собираются привлечь из регионов сотни таких или даже машин, стандарта Евро 5 и пассажировместимостью от 60 человек.