Новейший Honda Prologue впервые замечен на тестах (фото)

Honda готовится представить серийную версию электрокроссовера Prologue, который планируют отправить на конвейер в 2024 году. Компания уже вывела прототипы новинки на дорожные тесты, где они и попали в объективы фотошпионов.

Судя по опубликованным снимкам, кроссовер во многом схож с электрическим Chevrolet Blazer. Он основан на той же платформе GM Ultium и, как утверждают инсайдеры, получил идентичную колесную базу. Также у него аналогичное остекление, дверные ручки, крыша с акульим плавником и тонким спойлером. При этом оптика у Prologue другая, но ее полностью рассмотреть не удалось из-за маскировки.

Информации о силовой установке нового электрокроссовера Honda пока нет. Предположительно, она будет аналогична соплатформенной модели. То есть, Prologue будет доступен с одним или двумя электромоторами и разными по емкости батареями, которые обеспечат запас хода до 500 км. Больше информации о новинке станет известно ближе к дебюту. Правда дату премьеры в компании пока не озвучили.