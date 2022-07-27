У нарушителя комендантского часа изъяли Porsche Macan – его передадут ВСУ

В Черкассах на улице Остафия Дашкевича инспекторы полиции заметили автомобиль Porsche Macan. Они остановили его для поверки, так как был комендантский час.

Во время общения с водителем, патрульные заметили у его признаки алкогольного опьянения, но мужчина пройти освидетельствование отказался. Также он не смог объяснить причину своего пребывания на улице в запрещенное время. Правоохранители составили на нарушителя протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии опьянения, а так же отказ лица от проверки состояния опьянения).

Автомобиль горе-водителя отправили на штрафплощадку. В пресс-службе патрульной полиции Черкасской области заявили, что у случае необходимости его готовы передать на нужды ВСУ. Вот так, из-за нарушения можно лишиться автомобиля.