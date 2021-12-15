Новейший кроссовер Skoda показали на первых фото

На рынок модель выйдет в середине следующего года

Сегмент кроссоверов в скором времени пополнится новым представителем от компании Skoda. Речь идет об электрическом кросс-купе Enyaq. Новинку уже демонстрировали на шпионских снимках, да и сам производитель делился фотографиями закамуфлированных прототипов. Теперь чешская марка назвала дату дебюта модели и раскрыла некоторые характеристики.

Презентовать новинку намерены 31 января 2022 года. По словам производителя, новый электрокар будет изящнее родственных Volkswagen ID.5 и Audi Q4 Sportback E-Tron. Но главной особенностью модели станет коэффициент ее лобового сопротивления, который составляет всего 0,234. Он не только превосходит другие модели, построенные на той же платформе MEB (0,26), а и Tesla Model Y, у которой этот показатель заявлен на уровне 0,23.

Также Skoda опубликовала несколько тизеров, которые раскрывают некоторые особенности новинки. Судя по ним, кросс-купе обещана передняя панель Crystal Face с подсветкой из 131 светодиода. Однако она будет доступна только в качестве опции. В базовой версии модель будет поставляться с матричными фарами. Известно, что в длину Enyaq Coupе достигает 4653 мм, что на 4 мм больше, чем классический Enyaq. Высота увеличилась на 1 мм и составляет 1617. Ширина и колесная база остались прежними – 1879 и 2765 мм соответственно.

Прирост габаритов небольшой, так что ждать изменения внутреннего пространства не стоит. К тому же и оснащение кабины перейдет новинке от стандартной модели. То есть в кабине будет установлена 5,3-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с 13-дюймовым экраном. В отделке будут использованы уже знакомые материалы.

Enyaq Coupe iV будет доступен в трех исполнениях с разными силовыми установками и аккумуляторными батареями. Они получат индексы 60, 80 и 80х. Базовая версия выйдет с одним электромотором мощностью 179 л.с. и батареей на 62 кВтч. Вариант iV 80 будет комплектоваться 204-сильным электромотором и аккумулятором на 77 кВтч. Топовый 80x получит два мотора с суммарной отдачей 265 л.с. Запас хода варьируется от 310 до 535 км. В продажу новинка поступит в первой половине 2022 года.