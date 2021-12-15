Opel запустил нестандартную рекламную кампанию посвященную запуску нового кроссовера Mokka-е

Немецкий бренд Opel запустил нестандартную рекламную видео-кампанию самого “Лучшего автомобиля 2021 года” по версии журнала AutoBild – WOW-кроссовера Opel Mokka-е. Спешите увидеть самую заряженную новинку этой зимы на самом большом экране Восточной Европы ТЦ «Гулливер» в самом центре Киева! И что важно, уже в начале 2022 года новинка Opel Mokka-е появится в автосалонах Бренда.

“Выбирая рекламную плоскость и формат презентации, мы руководствовались желанием показать авто до малейших деталей. Оригинальный дизайн передней части авто, развитые колесные арки, динамичный скос крыши – все, что выделяет и влюбляет в Opel Mokka-е ценителей современного дизайна», – отметил маркетинг директор Stellantis в Украине Андрей Чабанов.

По его словам, “действия” автомобиля в видеоролике акцентируют внимание на характерных особенностях автомобиля. Уникальная технология анимированной картинки позволяет не только увидеть кроссовер, но буквально познать его формы: оригинальная передняя часть Opel Vizor, развитые колесные арки, динамичный скос крыши – все это влюбляет в его уникальный дизайн с первого взгляда. Использование желтого фонового цвета отвечает фирменным требованиям Бренда, попутно буквально «заряжая» энергией людей и оживляя окружающее пространство. А использование в ролике автомобиля зеленого цвета намекает на скорое появление «зеленой версии» в линейке модели – электрическая модификация Opel Mokka-е уже скоро прибудет в Украину.

“Немецкие инженеры Opel установили на Mokka-е матричные Full-LED фары, которые являются уникальным оборудованием для данного сегмента. В своем ролике это преимущество мы подчеркнули с помощью “подмигивающих” фар”, – добавил Андрей Чабанов.

Таким образом, Бренд подчеркнул концепцию самого автомобиля: динамичный, современный, энергичный WOW-кроссовер Opel Mokkа-е!

Разработкой данного анимационного видео занималось агентство Visualist.studio (https://visualist.studio/). Используя современные технологии 3D производства и наработанный международный опыт, данный масштабный проект для компании Opel был создан в короткие сроки. Кроссовер Opel Mokka и самый большой LED-экран в Восточной Европе площадью 4000 кв метров, стали идеальным симбиозом для реализации проекта с WOW эффектом!

Желаете познакомиться с автомобилем Opel Mokka лично? Заходите на официальный сайт Бренда Украине, где вы сможете найти адреса ближайших дилеров, записаться на тест-драйв, просмотреть список автомобилей в наличии – и выбрать свой идеальный вариант Opel Mokka: любимый цвет, желанная комплектация, МКПП или АКПП, пр.

Переходите на YouTube канал Бренда, чтобы увидеть нестандартную рекламу WOW-кроссовер Opel Mokkа-е – https://www.youtube.com/watch?v=bmrr4Pt2cpY. Поспешите лично увидеть современные технологии в действии! А познакомиться детальней с WOW-кроссовером Opel Mokka можно на официальном сайте Бренда в шоу-руме модели.