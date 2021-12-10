Новый электрический MINI Cooper S полностью рассекречен до премьеры (фото)

Автомобиль выглядит более аккуратно и получил оригинальное оснащение салона

Фотошпионам удалось сделать снимки прототипа нового электрического хетчбэка MINI Cooper S. Это не первый взгляд на новинку, но ранее тестовые экземпляры встречались только в плотном камуфляже. А теперь электрокар засветился до премьеры без малейшей маскировки.

Снимки опубликовал пользователь сети Instagram с ником wilkoblok. Судя по ним, новинка сохранила фирменные круглые фары, но их светодиодная графика стала более сложной. Решетка радиатора практически полностью закрыта заглушкой, выполненной в основном цвете кузова, бампер получил более чистые линии, а капоту изменили пластику.

На корме видны компактные фары, которые объединяет темная глянцевая планка. По бокам заднего стекла появились аэродинамические накладки. Свесы стали короче и новинка смотрится более аккуратно, чем актуальная модель. Также стоит отметить крупный люк на крыше и новые колесные диски. Отсутствие патрубков выхлопной системы говорит о том, что перед нами электромобиль.

Шпионам удалось сделать снимки не только кузова, а и заглянуть в салон. В его оснащение вошел круглый экран мультимедийной системы, который установлен по центру передней панели. Под ним находится блок управления климат-контролем. Проекционный дисплей, заменяющий цифровую приборную панель, установлен перед ветровым стеклом. Отделка выполнена из экологически чистых материалов без использования натуральной кожи. О силовой установке пока данных нет. Дебют новинки запланирован на 2023 год.