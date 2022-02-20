Новый кроссовер Dodge на базе Alfa Romeo Tonale впервые показали на фото

Новинку представят до конца 2022 года

О том, что компания Dodge готовит новый компактный кроссовер под названием Hornet, стало известно летом прошлого года. Производитель не был многословным и лишь заявил, что новинка будет унифицирована с Alfa Romeo Tonale.

Дебют нового кроссовера должен состояться до конца текущего года. Несмотря на это, он впервые попал в объективы фотошпионов, но зато сразу без маскировки. Судя по снимкам, внешне новая модель американской компании перекликается с соплатформенной, хоть и получила оригинальную оптику, решетку радиатора, бампер и капот. Пропорции машины также совпадают с новым Tonale.

Также на форуме Autopareri.com было опубликовано фото салона кроссовера. Рулевое колесо, цифровая приборная панель, центральная консоль и блок климат-контроля повторяют донора. Ожидается, что силовую установку Hornet тоже унаследует от Tonale. То есть в движение новый кроссовер будет приводить гибридная силовая установка, основанная на 2,0-литровом турбодвигателе.