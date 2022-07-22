Новое купе Mercedes-Benz CLE показалось на шпионских фото

Продажи новинки стартуют в первой половине 2023 года

Mercedes-Benz CLE в кузове купе впервые попал в объективы шпионских фотокамер. Автомобиль удалось снять во время дорожных испытаний. Это косвенно подтвердило разработку «двухдверки» с жесткой крышей, хотя в самой компании об этом факте предпочитали умалчивать. До этого фотографам удавалось снимать только одноименный кабриолет с мягким верхом.

Новый прототип отличается от ранее снятых конструкцией крыши, серийными головными фарами и меньшим количеством камуфляжа. Как ранее подтвердили в Mercedes-Benz, купе и кабриолет CLE заменят нынешние С- и Е-Class.

Технически новый Mercedes-Benz CLE полностью повторяет нынешний C-Class. Обе модели построены на платформе MRA 2, но при этом новое купе двухдверное, а не четырехдверное. Также в списке визуальных отличий — оригинальное оформление передней части и очертания профиля. Как сообщается, купе и кабриолет CLE получать «заряженную» AMG-версию с индексом 63 и плагин-гибридной силовой установкой на базе 2,0-литровой «турбочетверки». Кроме того, ожидаются «подогретые» AMG CLE 43 и CLE 53.

Базовый Mercedes-Benz CLE будет «мягким» гибридом. Его премьера состоится до конца этого года, а продажи новинки стартуют в первой половине 2023 года. Серийное производство купе и кабриолета наладят на заводе в немецком Бремене.