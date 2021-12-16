Новое поколение дешевого седана Volkswagen выехало на дороги
На первый взгляд, это новая модель Skoda. Форма кузова напоминает седан, но вот клиренс довольно высок, как для данного сегмента. Также на причастность к этой марке указывают решетка радиатора, передний бампер и задние фонари. Но, скорее всего, компания готовит аналог Slavia, который будет выпускаться под шильдиком Volkswagen.
По данным инсайдеров, новинка получит название Virtus и будет адресована жителям Индии. Она заменит в линейке немецкой марки дешевую модель VW Vento.
Данный факт подтверждают снимки, сделанные ранее в индийском городе Джайпур. Стилистика исполнения обеих моделей перекликается. Да и используемая камуфляжная пленка выглядит идентично. Как утверждают источники, приближенные к производителю, новинку представят в мае 2022 года, передает Auto.CZ.