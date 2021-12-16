Новое поколение дешевого седана Volkswagen выехало на дороги

Новинку поймали на тестах сразу в двух странах

На первый взгляд, это новая модель Skoda. Форма кузова напоминает седан, но вот клиренс довольно высок, как для данного сегмента. Также на причастность к этой марке указывают решетка радиатора, передний бампер и задние фонари. Но, скорее всего, компания готовит аналог Slavia, который будет выпускаться под шильдиком Volkswagen.

По данным инсайдеров, новинка получит название Virtus и будет адресована жителям Индии. Она заменит в линейке немецкой марки дешевую модель VW Vento.

Данный факт подтверждают снимки, сделанные ранее в индийском городе Джайпур. Стилистика исполнения обеих моделей перекликается. Да и используемая камуфляжная пленка выглядит идентично. Как утверждают источники, приближенные к производителю, новинку представят в мае 2022 года, передает Auto.CZ.