Новый кроссовер Kia удивил практичностью – для него возродили старое название

Новинка стала самой крупной в сегменте

Два года назад компания Kia сняла с производства минивэн Carens, который продержался на рынке почти 10 лет. Однако надолго отправлять название в запасники не стала. Она выпустила под ним новый семиместный кроссовер.

Новинка основана на той же платформе, что и хорошо известный Seltos. Она достигает в длину 4540 мм при колесной базе 2780 мм. Ширина и высота составляют 1800 и 1700 мм соответственно. То есть модель является самой крупной в данном сегменте. Она даже превзошла своего предшественника, длина которого была равна 4490 мм. Дорожный просвет кроссовера – 195 мм.

В плане дизайна автомобиль перекликается с соплатформенным Seltos. Хотя передняя и задняя оптика выполнены в стилистике последнего Sportage, а пластиковые накладки на колесных арках отсылают к актуальному Carnival. Кабина новинки невероятно просторная и комфортная, что, впрочем, было ожидаемо, исходя из габаритов автомобиля. Она может быть шести и семиместной, в зависимости от модификации.

В оснащение салона Kia Carens входит 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система с аналогичным экраном, и отдельный блок управления системой климат-контроля. Особой уют в кабине создает фоновая подсветка с 64 оттенками. Также есть аудиосистема Bose с восемью динамиками, люк на крыше и пакет систем помощи водителю.

Базовым является 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 л.с. и 144 Нм крутящего момента. Также будет предложен вариант с 1,4-литровым бензиновым турбомотором на 140 л.с. (242 Нм) и дизельный двигатель с отдачей 115 л.с. (250 Нм) объемом 1,5 литра. Агрегаты сочетаются шести или семиступенчатой автоматической коробкой передач. Главным рынком сбыта новинки станет Индия, где она появится в первом квартале 2022 года. Позже автомобиль будут предлагать и в других странах.